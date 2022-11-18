Салихова оценила решение ФИФА запретить продажу пива на ЧМ-2022

«Это решение было вполне ожидаемо. Официальные лица, голосующие за Катар, обязаны были учесть все культурные и религиозные особенности этой страны. А почему пиво до сих пор не разливается на стадионах в России — вопрос к тем, кто обвиняет клубы в нежелании и неспособности зарабатывать», – сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.