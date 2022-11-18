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2 часа назад

Зарема Салихова оценила решение ФИФА запретить продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022

Чемпионат.com

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение ФИФА запретить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира в Катаре.

Салихова оценила решение ФИФА запретить продажу пива на ЧМ-2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это решение было вполне ожидаемо. Официальные лица, голосующие за Катар, обязаны были учесть все культурные и религиозные особенности этой страны. А почему пиво до сих пор не разливается на стадионах в России — вопрос к тем, кто обвиняет клубы в нежелании и неспособности зарабатывать», – сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Футбол,Зарема Салихова,Спартак,
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