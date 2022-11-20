«МЮ» придумал наказание для Роналду, если он не уйдёт

Нападающий Криштиану Роналду серьезно усложнил свое положение в «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Как сообщает The Telegraph, «красные дьяволы» намерены расторгнуть контракт с 37-летним игроком без выплаты денежной компенсации. Если Роналду не примет такие условия, то до конца сезона будет переведен в молодежную команду.

Ранее стало известно, что тен Хаг больше не хочет видеть Криштиану в составе главной команды клуба.