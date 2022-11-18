Гарначо стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре

Аргентинец набрал 69 процентов голосов. Он опередил в голосовании хавбека Каземиро и вратаря Давида де Хеа. В ноябре он провел 4 игры за команду Эрика тен Хага. В них он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Алехандро Гарначо забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» после передачи Криштиану Роналду в матче 6-го тура Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».