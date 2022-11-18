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1 час назад

Гарначо стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо стал лучшим игроком команды в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Гарначо стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре
Фото: TwitterTwitter

Аргентинец набрал 69 процентов голосов. Он опередил в голосовании хавбека Каземиро и вратаря Давида де Хеа. В ноябре он провел 4 игры за команду Эрика тен Хага. В них он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Алехандро Гарначо забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» после передачи Криштиану Роналду в матче 6-го тура Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

«Манчестер Юнайтед» весной начнёт свой путь в плей-офф Лиги Европы со стадии 1/16 финала. «Реал Сосьедад», занявший первое место (15 очков), вышел напрямую в 1/8 финала.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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