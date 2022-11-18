«МЮ» решил судьбу Роналду после скандального интервью

«Думаю, у клуба была стратегия. Они хотели, чтобы я отреагировал именно так. Я был очень, очень, очень, очень разочарован тем, как «Манчестер Юнайтед» выстроил взаимодействие. Если честно, до этого у меня не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером.



А потом они отстраняют меня на три дня. Считаю, это было слишком. Было жаль, что...



Помню, я приехал домой, и Криштиану-младший, увидев меня, спросил: «Папочка, ты не едешь на игру?» Я ответил: «Нет, потому что меня отстранили на три дня».



И он такой: «Как они могут наказывать тебя и не давать играть, если ты лучший игрок мира?» Я сказал: «Да, я не буду играть из-за своего поведения». А он посмотрел на меня и сказал: «Мой папочка неправильно себя ведет? Что?» – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.