«МЮ» решил судьбу Роналду после скандального интервью

«Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с Криштиану Роналду из-за недавнего скандального интервью португальца. Клуб уже сделал первые юридические шаги к прекращению сотрудничества с португальцем, информирует Daily Mail.
Согласно сведениям источника, руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что Роналду нарушил условия трудового договора, публично раскритиковав клуб. В связи с этим «красные дьяволы» добиваются расторжения контракта с Криштиану без выплаты неустойки в размере зарплаты, предусмотренной до конца соглашения (до лета 2023 года).
Напомним, 37-летний нападающий дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство и инфраструктуру «Манчестер Юнайтед», бывшего и нынешнего тренеров клуба — Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити» в 2021 году и отношении к критике со стороны бывших одноклубников.
Согласно информации ESPN, главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг встретился с клубным руководством, с которым обсудил недавнее скандальное интервью португальского нападающего Криштиану Роналду.
Наставник «МЮ» заявил, что форвард больше не должен играть в команде, поскольку в своих заявлениях зашел слишком далеко. Отмечается, что многие игроки, включая старожилов, также остались не в восторге от слов Роналду, которые были опубликованы журналистом Пирсом Морганом.
При этом тен Хаг выразил уверенность в том, что португалец находится в прекрасной спортивной форме и мог бы принести «Манчестер Юнайтед» много пользы, однако специалист не решился ради этого пожертвовать атмосферой внутри коллектива.
В настоящее время клуб изучает юридические варианты разрешения проблемы с Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте выпустил заявление по поводу нашумевшего скандального интервью Криштиану Роналду.
«Сегодня утром «Манчестер Юнайтед» предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду. Мы не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не завершится», - говорится в заявлении.
«Манчестер Юнайтед» планирует сообщить португальскому форварду Криштиану Роналду, что ему не нужно возвращаться в расположение клуба после чемпионата мира. Об этом сообщил итальянский журналист Фабирицио Романо.
«Это правда, что «Манчестер Юнайтед» готов дать Криштиану Роналду указание не возвращаться в Каррингтон после чемпионата мира. Таков план на данный момент. Это один из первых шагов после интервью — в ближайшие дни последуют другие», — написал Фабирицио Романо в «Твиттере».
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду допустил уход из клуба. Его слова приводит Sky Sports.
«Я не говорю, что мне нужен новый вызов. Я сосредоточен на чемпионате мира. Возможно, для меня и МЮ было бы хорошо начать новую главу», — высказался о будущем нападающий.
Он выразил надежду на то, что болельщики будут на его стороне вне зависимости от того, вернется ли он в команду после чемпионата мира.
17 ноября бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл назвал опасным сохранение португальца в клубе.
«Они знают, что должны расторгнуть контракт с Криштиану, иначе они создадут прецедент, после которого любой игрок сможет критиковать их в будущем», — заявил Нэвилл.
Нападающий Криштиану Роналду был разочарован после возвращения в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.
Португалец покинул стан «красных дьяволов» в 2009 году, перебравшись в мадридский «Реал» за 94 млн евро, а в 2021 году принял решение вернуться на «Олд Траффорд», отказав перед этим «Манчестер Сити».
«Я в самом деле полагал, что за 13 лет моего отсутствия многое здесь должно было измениться. Но меня ждало удивление в плохом смысле этого слова – всё осталось таким же, каким и было», – отметил в интервью Пирсу Моргану звёздный форвард, также поигравший за лиссабонский «Спортинг» и туринский «Ювентус».
Криштиану Роналду объяснил, почему не вышел на замену в игре с «Тоттенхэмом».
Напомним, нападающий «Манчестер Юнайтед» покинул «Олд Траффорд» за несколько минут до окончания матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Позже стало известно, что португалец отказался выходить на замену.
За это Криштиану на некоторое время отстранили от тренировок с общей группой и не включили в заявку на следующий матч.
«Думаю, у клуба была стратегия. Они хотели, чтобы я отреагировал именно так. Я был очень, очень, очень, очень разочарован тем, как «Манчестер Юнайтед» выстроил взаимодействие. Если честно, до этого у меня не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером.
А потом они отстраняют меня на три дня. Считаю, это было слишком. Было жаль, что...
Помню, я приехал домой, и Криштиану-младший, увидев меня, спросил: «Папочка, ты не едешь на игру?» Я ответил: «Нет, потому что меня отстранили на три дня».
И он такой: «Как они могут наказывать тебя и не давать играть, если ты лучший игрок мира?» Я сказал: «Да, я не буду играть из-за своего поведения». А он посмотрел на меня и сказал: «Мой папочка неправильно себя ведет? Что?» – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
Хавбек португальской национальной команды Бруну Фернандеш высказался о взаимоотношениях с Криштиану Роналду в стане сборной после скандального интервью.
«У меня ни с кем нет проблем. Холодно поприветствовал Роналду? Почему вы так говорите? Это видео позже показали со звуком. Вы смотрели его? Тогда вам стоит это сделать», — приводит слова лидера «Манчестер Юнайтед» издание Sky Sports.
Полузащитник отметил, что фокусируется только на предстоящем катарском мундиале, напомнив, что для Роналду ЧМ-2022 станет пятым в карьере.
Португалия свой поход за титулом начнёт с группового этапа, на котором встретится с Уругваем, Южной Кореей и Ганой. Чемпионат мира стартует уже 20 ноября.
Форвард английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим ПСЖ и сборной Аргентины Лионелем Месси.
Роналду заявил, что у них с Месси отличные отношения, при этом они не являются друзьями, а, скорее, партнерами. Португалец заметил, что очень уважает аргентинца за то, как тот говорит о нем и их соперничестве.
— Он отличный парень, который делает классные вещи для футбола, — заметил бывший форвард мадридского «Реала» в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану, которое цитирует «Чемпионат».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что летом от его услуг отказались многие европейские топ-клубы. Напомним, ранее ходили слухи о переходе футболиста в «Челси», «Баварию», мадридский «Атлетико» и «Наполи».
«Это правда, что летом я получил предложение в размере 400 миллионов евро от клуба из Саудовской Аравии, я отказался от него. Но всё то, что распространяла пресса – это просто мусор. СМИ всё лето писали, что никто из топ-клубов меня не хочет, но это не соответствовало действительности. Несмотря на это, они продолжали писать, что Криштиану никому не нужен», – заявил Роналду в интервью Пирсу Моргану.
Игрок «Манчестер Юнайтед» планирует повесить бутсы на гвоздь через пару лет.
«Я хочу играть ещё два-три года. Это максимум. Хочу закончить карьеру в 40 лет. Думаю, это хороший возраст», - рассказал спортсмен в интервью с Пирсом Морганом.
Однако спортсмен сразу обозначил, что не знает, как развернется жизнь.
«Не все планы сбываются», - подчеркнул футболист.