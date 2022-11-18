Карпин: подумайте, почему Мостовой нигде не востребован

«Что должно случиться, чтобы Александр Мостовой стал моим помощником в сборной России? Ничего не должно случиться, потому что его там не будет. Почему он пропадает и не востребован? Подумайте, почему, если нигде не востребован, как вы говорите», — сказал Карпин.