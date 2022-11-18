Карпин: подумайте, почему Мостовой нигде не востребован

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на Youtube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, что бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не вошел бы в его тренерский штаб.
«Что должно случиться, чтобы Александр Мостовой стал моим помощником в сборной России? Ничего не должно случиться, потому что его там не будет. Почему он пропадает и не востребован? Подумайте, почему, если нигде не востребован, как вы говорите», — сказал Карпин.
Вчера сборная России сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). Валерий Карпин использовал все замены, и в составе национальной команды дебютировали сразу семь новичков. Это голкиперы Александр Селихов и Сергей Песьяков, а также полевые игроки Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев и Владимир Сычевой.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее Дарья Карпина, жена Валерия Карпина, высказалась в адрес болельщиков национальной команды после товарищеской игры с Таджикистаном.