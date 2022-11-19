Радченко отреагировал на слова Карпина о прозвище Мостового

Бывший форвард сборной России, поигравший за карьеру в Испании, Дмитрий Радченко прокомментировал слова нынешнего главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, что «Царем» в Испании называли всех российских футболистов после хороших матчей, а не исключительно Александра Мостового.
— Да, было такое. Меня тоже так называли, когда играл в «Компостеле».
Какой российский футболист проявил себя лучше всех в Испании? Наверное, ребята, которые уехали, все были на ведущих ролях в своих клубах. Тот же Виктор Онопко, который был капитаном «Реала Овьедо». Игорь Ледяхов был капитаном хихонского «Спортинга». Александр Мостовой вообще очень здорово играл, — приводит слова Радченко Sport24.
Ранее Мостовой отметил, что ему надоели разговоры на данную тему и он не намерен вступать в полемику. Источник:sport24.ru