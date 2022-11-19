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1 час назад

Радченко отреагировал на слова Карпина о прозвище Мостового в Испании

Матч ТВиещё 4

Бывший форвард сборной России, поигравший за карьеру в Испании, Дмитрий Радченко прокомментировал слова нынешнего главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, что «Царем» в Испании называли всех российских футболистов после хороших матчей, а не исключительно Александра Мостового.

Радченко отреагировал на слова Карпина о прозвище Мостового
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Да, было такое. Меня тоже так называли, когда играл в «Компостеле».

Какой российский футболист проявил себя лучше всех в Испании? Наверное, ребята, которые уехали, все были на ведущих ролях в своих клубах. Тот же Виктор Онопко, который был капитаном «Реала Овьедо». Игорь Ледяхов был капитаном хихонского «Спортинга». Александр Мостовой вообще очень здорово играл, — приводит слова Радченко Sport24.

Ранее Мостовой отметил, что ему надоели разговоры на данную тему и он не намерен вступать в полемику. Источник:sport24.ru

Футбол,Игорь Ледяхов,Дмитрий Радченко,Александр Мостовой,Виктор Онопко,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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