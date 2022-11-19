Радченко отреагировал на слова Карпина о прозвище Мостового

Какой российский футболист проявил себя лучше всех в Испании? Наверное, ребята, которые уехали, все были на ведущих ролях в своих клубах. Тот же Виктор Онопко, который был капитаном «Реала Овьедо». Игорь Ледяхов был капитаном хихонского «Спортинга». Александр Мостовой вообще очень здорово играл, — приводит слова Радченко Sport24.