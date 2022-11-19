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19 минут назад

Несколько иностранных клубов заинтересованы в переходе форварда ЦСКА Гайча

Газета.Ruиещё 3

Московский ЦСКА получил несколько предложений от зарубежных клубов по аргентинскому нападающему Адольфо Гайчу, сообщает Metaratings.ru.

СМИ сообщили об интересе нескольких зарубежных клубов к нападающему ЦСКА
Фото: Официальный сайт ЦСКАОфициальный сайт ЦСКА

В стане красно-синих пока не определились с дальнейшей судьбой игрока и примут окончательное решение после двух оставшихся до ухода на каникулы матчей Кубка России - с "Уралом" и "Сочи".

Ранее СМИ сообщали, что Гайча хочет взять в аренду "Индепендьенте".

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний форвард принял участие в семи матчах, в которых забил один гол. Нападающий перешел в российский клуб из аргентинского "Сан Лоренсо" за 8,5 млн евро в 2020 году. Он не стал пользоваться разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостанавливать контракт с армейцами.

"Иногда внешний мир несправедливо относится к России. Я так никогда не думал. А раз я не исповедую эти принципы, мне не сложно было остаться в России", — объяснил свое решение футболист.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о многочисленных обвинениях Катара в нарушении прав ЛГБТ-персон в преддверии старта чемпионата мира.

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