Мостовой ответил Карпину на слова о прозвище "Царь"

«Всех русских в Испании называли «Царь»? Не знаю. Пускай говорят все, что хотят. Это уже надоело, если честно. У меня иммунитет на это все. Кто «Царь» — я или Карпин? Мне без разницы. Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли», — сказал Мостовой.