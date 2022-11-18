Мостовой ответил Карпину на слова о прозвище "Царь"

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что в Испании прозвище «царь» носил не только Мостовой, но и все русские игроки, которые хорошо проявляли себя в матчах. Слова Мостового передает Sport24.
«Всех русских в Испании называли «Царь»? Не знаю. Пускай говорят все, что хотят. Это уже надоело, если честно. У меня иммунитет на это все. Кто «Царь» — я или Карпин? Мне без разницы. Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли», — сказал Мостовой.
Напомним, что в чемпионате Испании за «Сельту» также выступал Валерий Карпин. Отметим, что нынешний наставник сборной России также играл за «Реал Сосьедад» и «Валенсию».
Вчера сборная России сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). Валерий Карпин использовал все замены, и в составе национальной команды дебютировали сразу семь новичков. Это голкиперы Александр Селихов и Сергей Песьяков, а также полевые игроки Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев и Владимир Сычевой.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.