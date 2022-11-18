Бельерин раскритиковал организацию ЧМ-2022

«Не знаю, понравилось бы мне играть на чемпионате мира, во время подготовки к которому погибло 6500 человек. Люди, которых эксплуатировали. Люди из Пакистана или Бангладеша, в основном мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, которые просто искали достойную жизнь для себя и своих семей», — сказал Бельерин.