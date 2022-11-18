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46 минут назад

Защитник "Барселоны" Бельерин раскритиковал организацию ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 1

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин, который не получил вызов в национальную команду Испании, раскритиковал организаторов чемпионата мира в Катаре. Его слова передает BarcaUniversal в Twitter.

Бельерин раскритиковал организацию ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не знаю, понравилось бы мне играть на чемпионате мира, во время подготовки к которому погибло 6500 человек. Люди, которых эксплуатировали. Люди из Пакистана или Бангладеша, в основном мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, которые просто искали достойную жизнь для себя и своих семей», — сказал Бельерин.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора. Также с ними в одной группе сыграют Сенегал и Нидерланды.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что охранники-мигранты фан-зон ЧМ-2022 в Катаре зарабатывают 35 британских пенни в час, что приблизительно равняется 25 рублям.

Футбол,Эктор Бельерин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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