ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

«Ювентус» и «Челси» обсуждают громкий обмен

Евро-футбол.Руиещё 2

Итальянские СМИ сообщают о потенциальной сделке между туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси». С Туманного Альбиона на Апеннины может отправиться полузащитник «пенсионеров» Мэйсон Маунт.

«Ювентус» и «Челси» обсуждают громкий обмен
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно данным Calciomercato, в обратном направлении может последовать вингер «старой синьоры» Федерико Кьеза. Туринский клуб готов доплатить лондонцам за эту сделку.

Напомним, что Федерико недавно восстановился после тяжелой травмы и почти не играл в этом году. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Рыночный ценник Маунта составляет 75 миллионов евро.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители