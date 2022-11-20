«Ювентус» и «Челси» обсуждают громкий обмен

Итальянские СМИ сообщают о потенциальной сделке между туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси». С Туманного Альбиона на Апеннины может отправиться полузащитник «пенсионеров» Мэйсон Маунт.

Согласно данным Calciomercato, в обратном направлении может последовать вингер «старой синьоры» Федерико Кьеза. Туринский клуб готов доплатить лондонцам за эту сделку.

Напомним, что Федерико недавно восстановился после тяжелой травмы и почти не играл в этом году. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.