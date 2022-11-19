Месси обошёл Неймара, Холанна и Мбаппе в рейтинге лучших игроков Европы

Выступления аргентинца в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 оценены порталом WhoScored в 8,65 баллов – с солидным отрывом самый высокий показатель в пяти сильнейших европейских лигах.

Вторую строчку в списке занимает одноклубник 35-летнего форварда – Неймар, чья средняя оценка составляет 7,94 балла. Третий – лучший бомбардир Английской премьер-лиги Эрлинг Холанн (7,90), четвёртый – Килиан Мбаппе из всё того же «ПСЖ» (7,87), а замыкает пятёрку лучших полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (7,76).