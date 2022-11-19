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51 минуту назад

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Руни сравнил Месси с Роналду и Марадоной

Газета.Ru

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни объяснил, почему нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси можно считать величайшим футболистом всех времен.

Руни сравнил Месси с Роналду и Марадоной
Фото: ReutersReuters

"Укрепит ли Месси золото ЧМ в качестве величайшего игрока всех времен? Люди то же самое говорили о Криштиану Роналду, который выиграл со сборной Португалии Евро-2016. Это была бы отличная история для футбола, если бы Роналду или Месси выиграли чемпионат мира. Я слышал, как некоторые аргентинские игроки говорили, что хотят выиграть для Месси. Это может только увеличить давление на них. У всех разные взгляды на Месси и Роналду, но я много раз говорил, что считаю Месси лучшим. Я смотрел много видео с Диего Марадоной, но Месси лучше. У него есть все – контроль игры, дриблинг, передачи. В то время как Роналду больше бомбардир", - приводит слова англичанина The Times.

Сборные Португалии и Аргентины примут участие в чемпионате мира - 2022 в Катаре. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. ЧМ будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Ранее стала известна реакция Руни на комментарий Роналду в свой адрес.

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