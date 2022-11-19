Руни сравнил Месси с Роналду и Марадоной

"Укрепит ли Месси золото ЧМ в качестве величайшего игрока всех времен? Люди то же самое говорили о Криштиану Роналду, который выиграл со сборной Португалии Евро-2016. Это была бы отличная история для футбола, если бы Роналду или Месси выиграли чемпионат мира. Я слышал, как некоторые аргентинские игроки говорили, что хотят выиграть для Месси. Это может только увеличить давление на них. У всех разные взгляды на Месси и Роналду, но я много раз говорил, что считаю Месси лучшим. Я смотрел много видео с Диего Марадоной, но Месси лучше. У него есть все – контроль игры, дриблинг, передачи. В то время как Роналду больше бомбардир", - приводит слова англичанина The Times.