ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Роналду получил предложения от клубов МЛС и Аравии, но хочет играть в Лиге чемпионов

Чемпионат.comиещё 3

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который до зимнего трансферного окна наверняка расторгнет контракт с командой, получил два выгодных предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Роналду получил предложения от клубов МЛС и Аравии
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

По сведениям источника, сам 37-летний португалец хочет остаться в европейском футболе и вновь сыграть в Лиге чемпионов — в турнире, в котором он является лучшим бомбардиром за всю историю (140 голов). В нынешнем сезоне Роналду вместе с «Манчестер Юнайтед» выступает в Лиге Европы, где в 1/16 финала манкунианцы сыграют с «Барселоной».

Напомним, за последнюю неделю свет увидело полное интервью Криштиану Роналду, которое он дал журналисту Пирсу Моргану. Там спортсмен не лучшим образом отозвался о своём нынешнем клубе, тренере и бывших одноклубниках.

Футбол,ЧМ по футболу,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители