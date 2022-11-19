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55 минут назад

Аршавин дал совет руководству РФС

Спорт уик-эндиещё 2

Бывший полузащитник сборной Росси Андрей Аршавин высказал мнение о том, нужно ли сборной России переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Аршавин дал совет руководству РФС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Я бы не торопился переходить туда. РФС пока рано думать об этом. Я считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры», — сказал Аршавин.

Напомним, 17 ноября подопечные Валерия Карпина в контрольной встрече встречались с командой Таджикистана. Поединок завершился со счётом 0:0.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт со сборной Узбекистана 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

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