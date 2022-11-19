Аршавин дал совет руководству РФС

«Нужно ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Я бы не торопился переходить туда. РФС пока рано думать об этом. Я считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры», — сказал Аршавин.