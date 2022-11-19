Увлечение атакой Узбекистана будет на руку россиянам

20 ноября в товарищеском матче сборная России на выезде сыграет с Узбекистаном. Удастся ли победить на этот раз? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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Узбекистан - Россия: коэффициенты букмекеров на товарищеский матч 20 ноября

20 ноября в товарищеском матче встретятся сборные Узбекистана и России. Начало - в 15:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами команду Валерия Карпина. Поставить на Россию можно с коэффициентом 2.35, это примерно 40% вероятности. Шансы Узбекистана аналитики оценили коэффициентом 3.25 (30%), а на ничью можно сделать ставку также за 3.25 (30%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.25, а на тотал меньше 2.5 – за 1.65.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.95. С коэффициентом 1.87 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Карпин: хорошая мина при плохой игре

Валерий Карпин хвалил своих подопечных после матча с Таджикистаном. Особенно за первый тайм. Но, кажется, наставник сборной России делал хорошую мину при плохой игре. Да, для соперника это был матч года, да, состав россиян был экспериментальным. И ладно бы ничейный результат, если бы были хотя бы проблески игры. Но для болельщиков игра с Таджикистаном превратилась в пытку. Ни одного реального момента за 90 минут матча. Более того, хозяева при определенной доле везения могли и забить. В общем, поводов для оптимизма мало.

Тем более, что следующий соперник посерьезнее. Узбекистан пока не может попасть на чемпионат мира, но, в отличие от Таджикистана, это не мечта, а цель. Если Валерий Карпин не сможет максимально мотивировать игроков, хорошего от предстоящей встречи ждать не приходится.

Шомуродов готов показать класс

Сборная Узбекистана - интересная команда. И в последнее время результаты показывают: совсем скоро эту команду вполне можно будет увидеть на чемпионате мира. В восьми последних матчах узбекистанцы проиграли только Коста-Рике, а победили, к примеру, сборную Камеруна, которая совсем скоро будет играть на ЧМ-2022.

Главная звезда сборной - хорошо знакомый российским болельщикам форвард «Ромы» Элдор Шомуродов. Для него предстоящий матч будет принципиальным, ведь в Италию он отправился из «Ростова» Валерия Карпина. Наверняка нападающий постарается огорчить своего бывшего наставника.

На что ставить в матче Узбекистан - Россия

Узбекистан будет играть куда смелее, чем Таджикистан. Это более сильная команда, да и домашние трибуны будут гнать вперед. Не будем забывать, что Узбекистан тренирует Сречко Катанец, футбольная философия которого - атака. Кажется, можно проверить ставку на то, что обе команды забьют. Нашей сборной явно проще играть на встречных курсах с соперником. Поставить на такой исход в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.95.

Для Узбекистана этот матч принципиальный и важный. Что касается сборной России, то вряд ли можно что-то кардинально поменять за 3 дня. Как в игровом, так и в моральном плане. Сделать ставку на то, что хозяева не проиграют, можно в БК Фонбет за 1.60.

Ну а любителям рискнуть предлагаем сделать ставку на ничью. Все-таки сборная России уровнем повыше, хоть и находится не в лучшем состоянии. Шомуродов и компания могут увлечься атакой, что россиянам будет только на руку. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.25. Ставите 1000 рублей - получите 3250 в случае успеха.

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