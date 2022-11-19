Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о судьбе капитанской повязки с цветами флага Украины. Его слова приводит Meczyki.pl.
Футболист заявил, что привез ее на чемпионат мира в Катар, однако не выступит в ней.
«Да, повязка, которую мне передавал АндрАндрей Шевченко, со мной. Но не было речи о том, что я выйду с ней на поле», — подчеркнул спортсмен.
20 сентября стало известно, что Левандовски сыграет в капитанской повязке сине-желтого цвета на ЧМ-2022. Спортсмен рассказал, что ее подарил ему бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Польши на групповом этапе сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.