ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
37 минут назад

Камерунский футболист Ондуа рассказал, какие чувства в нем вызывает Россия

Илья Родин

Футболист Гаэль Ондуа заявил, что чувствует себя в России самым счастливым человеком на планете. Об этом пишет портал Sports.ru.

Ондуа: я счастлив в России
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что в настоящее время Ондуа в составе сборной Камеруна готовится к чемпионату мира по футболу в Катаре. У игрока двойное гражданство - российское и камерунское.

Ондуа рассказал, что его отец является дипломатом. Он побывал во многих странах, но полюбил только Россию. Отец объяснял это тем, что в РФ никто не обращал внимание на его цвет кожи.

В частности, заметил футболист, отец нередко говорил, что «если ты хороший человек, люди в России станут тебе настоящими друзьями».

Ондуа опроверг слухи о том, что в России по улицам свободно гуляют медведи на фоне бесконечно идущего снега и лютых морозов.

Футболист добавил, что для него Россия стала домом, местом, где он чувствует себя «самым счастливым человеком на Земле».

Футбол,Гаэль Ондуа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители