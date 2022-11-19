Ондуа: я счастлив в России

Футболист Гаэль Ондуа заявил, что чувствует себя в России самым счастливым человеком на планете. Об этом пишет портал Sports.ru.

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что в настоящее время Ондуа в составе сборной Камеруна готовится к чемпионату мира по футболу в Катаре. У игрока двойное гражданство - российское и камерунское.

Ондуа рассказал, что его отец является дипломатом. Он побывал во многих странах, но полюбил только Россию. Отец объяснял это тем, что в РФ никто не обращал внимание на его цвет кожи.

В частности, заметил футболист, отец нередко говорил, что «если ты хороший человек, люди в России станут тебе настоящими друзьями».

Ондуа опроверг слухи о том, что в России по улицам свободно гуляют медведи на фоне бесконечно идущего снега и лютых морозов.