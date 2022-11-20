Булыкин объяснил реакцию Карпина на критику в свой адрес

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил реакцию главного тренера национальной команды Валерия Карпина на критику в свой адрес.
Ранее наставник сборной России резко высказался о критике со стороны Александра Мостового и Владислава Радимова.
«Ответная реакция Карпина? Думаю, он был не в духе после результата. Если за международный товарищеский матч дают рейтинговые очки, нужно посерьезнее относится к матчу. Не хотелось бы больше такого на международной арене и на официальном матче.
Никто не думал, что будут международные матчи, которые еще и с рейтингом. Хотелось бы, чтобы наша сборная показала всю свою силу и показали то, что мы серьезная команда и можем играть с такой сборной хорошо.
Cейчаc, думаю, Карпин понял вcю критику. Не только от бывших футболиcтов, но и от вcей cтраны. Хотим, чтобы cборная Роccии побеждала такие cборные на международных товарищеcких матчах. А потом уже проводили cвои экcперименты c хорошим результатом, которые нужны для тренерcкого штаба», — цитирует Булыкина Sport24.
17 ноября подопечные Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0), Сегодня, 20 ноября, национальная команда проведет товарищеский матч против Узбекистана. Стартовый свисток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.