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1 час назад

Булыкин объяснил реакцию Карпина на критику в свой адрес со стороны Мостового и Радимова

Газета.Ruиещё 6

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил реакцию главного тренера национальной команды Валерия Карпина на критику в свой адрес.

Булыкин объяснил реакцию Карпина на критику в свой адрес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее наставник сборной России резко высказался о критике со стороны Александра Мостового и Владислава Радимова.

«Ответная реакция Карпина? Думаю, он был не в духе после результата. Если за международный товарищеский матч дают рейтинговые очки, нужно посерьезнее относится к матчу. Не хотелось бы больше такого на международной арене и на официальном матче.

Никто не думал, что будут международные матчи, которые еще и с рейтингом. Хотелось бы, чтобы наша сборная показала всю свою силу и показали то, что мы серьезная команда и можем играть с такой сборной хорошо.

Cейчаc, думаю, Карпин понял вcю критику. Не только от бывших футболиcтов, но и от вcей cтраны. Хотим, чтобы cборная Роccии побеждала такие cборные на международных товарищеcких матчах. А потом уже проводили cвои экcперименты c хорошим результатом, которые нужны для тренерcкого штаба», — цитирует Булыкина Sport24.

17 ноября подопечные Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0), Сегодня, 20 ноября, национальная команда проведет товарищеский матч против Узбекистана. Стартовый свисток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Футбол,Александр Мостовой,Дмитрий Булыкин,Владислав Радимов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,УЕФА,
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