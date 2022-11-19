Украинский полузащитник может покинуть "Аталанту"

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

Фото: Daniele Mascolo/Reuters Daniele Mascolo/Reuters

По сведениям источника, Малиновский не входит в планы наставника команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Также "Аталанту" может покинуть Жереми Бога. Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Италии украинец принял участие в 14 матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.