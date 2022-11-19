Бердыев может возглавить «Сочи»

Курбан Бердыев, бывший главный тренер казанского ФК «Рубин», возвращается в РПЛ и возглавит «Сочи», рассказал в соцсетях спортивный журналист Иван Карпов. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что 70-летний специалист дважды приводил «Рубин» к победе в чемпионате России и Суперкубке страны, а также один раз в Кубке России. В июне 2022 года Бердыев возглавил иранский клуб «Трактор».
По данным портала, в СМИ появились публикации об увольнении из «Сочи» тренера Вадима Гаранина. Он руководил командой, но занимал при этом должность старшего тренера.
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера клуба могут пригласить Александра Кержакова.