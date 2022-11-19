Бердыев может возглавить «Сочи»

Курбан Бердыев, бывший главный тренер казанского ФК «Рубин», возвращается в РПЛ и возглавит «Сочи», рассказал в соцсетях спортивный журналист Иван Карпов. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что 70-летний специалист дважды приводил «Рубин» к победе в чемпионате России и Суперкубке страны, а также один раз в Кубке России. В июне 2022 года Бердыев возглавил иранский клуб «Трактор».

По данным портала, в СМИ появились публикации об увольнении из «Сочи» тренера Вадима Гаранина. Он руководил командой, но занимал при этом должность старшего тренера.