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1 час назад

Бердыев может возглавить «Сочи»

Илья Родин

Курбан Бердыев, бывший главный тренер казанского ФК «Рубин», возвращается в РПЛ и возглавит «Сочи», рассказал в соцсетях спортивный журналист Иван Карпов. Об этом пишет «Газета.Ru».

Бердыев может возглавить «Сочи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 70-летний специалист дважды приводил «Рубин» к победе в чемпионате России и Суперкубке страны, а также один раз в Кубке России. В июне 2022 года Бердыев возглавил иранский клуб «Трактор».

По данным портала, в СМИ появились публикации об увольнении из «Сочи» тренера Вадима Гаранина. Он руководил командой, но занимал при этом должность старшего тренера.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера клуба могут пригласить Александра Кержакова.

Футбол,Вадим Гаранин,Курбан Бердыев,Иван Карпов,Александр Кержаков,ХК Трактор,
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