Российский футбольный клуб отказался от Дзюбы

ФК «Краснодар» отказался от предложенного ему контракта с форвардом Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, Дзюба «был предложен «Краснодару», но руководство клуба не стало рассматривать его подписание.
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл пять матчей за турецкий клуб «Адана Демирспор» и забил один гол. Суммарно он провёл на поле 220 минут.
В начале ноября Дзюба покинул «Адана Демирспор». Он сам попросил руководство о расторжении контракта.
«Краснодар» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.