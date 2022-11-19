Российский футбольный клуб отказался от Дзюбы

ФК «Краснодар» отказался от предложенного ему контракта с форвардом Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По его словам, Дзюба «был предложен «Краснодару», но руководство клуба не стало рассматривать его подписание.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл пять матчей за турецкий клуб «Адана Демирспор» и забил один гол. Суммарно он провёл на поле 220 минут.

В начале ноября Дзюба покинул «Адана Демирспор». Он сам попросил руководство о расторжении контракта.