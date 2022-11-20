Карпин рассказал о поддержке иностранцев в связи с отстранением сборной России

"Шомуродов поддержал. Когда общаешься с журналистами или бывшими партнерами из той же Испании, все поддерживают – говорят, что спорт должен быть вне политики. Не знаю, что они потом говорят публично, но в личных беседах – так", - передает слова Карпина Sport24.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024. 15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) и российских клубов на отстранение от международных турниров. Сегодня, 20 ноября, сборная России проведет товарищескую встречу с Узбекистаном. Начало в 15.00 по московскому времени.