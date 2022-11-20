ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Карпин рассказал о поддержке иностранцев в связи с отстранением сборной России

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, выражают ли иностранцы в беседе с ним слова поддержки в связи с отстранением национальной команды от международных турниров.

Карпин рассказал о поддержке иностранцев в связи с отстранением сборной России
Фото: ТАССТАСС

"Шомуродов поддержал. Когда общаешься с журналистами или бывшими партнерами из той же Испании, все поддерживают – говорят, что спорт должен быть вне политики. Не знаю, что они потом говорят публично, но в личных беседах – так", - передает слова Карпина Sport24.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024. 15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) и российских клубов на отстранение от международных турниров. Сегодня, 20 ноября, сборная России проведет товарищескую встречу с Узбекистаном. Начало в 15.00 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин заявил, что никогда не согласился бы играть на поле в Таджикистане.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители