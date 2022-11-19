Карасев отказался смотреть ЧМ-2022

Футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что не собирается смотреть чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре. Его слова передает «РБ Спорт».
«Честно говоря, даже смотреть его не буду, не говоря про поездку. В этом и проблема. Когда-то мы судили вместе, а теперь нас нет. Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там. По этой причине теперь не смотрю Лигу чемпионов, Лигу Европы», — сказал Карасев.
Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на «Национальном стадионе».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Отметим, что подопечные Карпина должны заняли второе место в квалификации на чемпионат мира. Российские футболисты должны были провести стыковой матч против сборной Польши, но матч так и не был сыгран из-за бана российского спорта.
Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, как бы проявила себя национальная команда России на чемпионате мира в Катаре, если бы была допущена к соревнованиям.