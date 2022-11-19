Карасев отказался смотреть ЧМ-2022

«Честно говоря, даже смотреть его не буду, не говоря про поездку. В этом и проблема. Когда-то мы судили вместе, а теперь нас нет. Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там. По этой причине теперь не смотрю Лигу чемпионов, Лигу Европы», — сказал Карасев.