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1 час назад

Российский арбитр Карасев заявил, что не собирается смотреть ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 1

Футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что не собирается смотреть чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре. Его слова передает «РБ Спорт».

Карасев отказался смотреть ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Честно говоря, даже смотреть его не буду, не говоря про поездку. В этом и проблема. Когда-то мы судили вместе, а теперь нас нет. Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там. По этой причине теперь не смотрю Лигу чемпионов, Лигу Европы», — сказал Карасев.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на «Национальном стадионе».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Отметим, что подопечные Карпина должны заняли второе место в квалификации на чемпионат мира. Российские футболисты должны были провести стыковой матч против сборной Польши, но матч так и не был сыгран из-за бана российского спорта.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, как бы проявила себя национальная команда России на чемпионате мира в Катаре, если бы была допущена к соревнованиям.

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