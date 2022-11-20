В ЦСКА усмотрели плагиат в новой фотосессии Месси и Роналду

В Telegram-канале ПФК ЦСКА появилась забавная реакция на совместную фотоссесию Криштиану Роналду и Лионеля Месси. "Армейцы" выложили ранее сделанное фото своих футболистов Кирилла Набабкина и Бахтиера Зайнутдинова, играющих в поезде в нарды, сопроводив подписью "Неповторимый оригинал".

Фото: Annie Leibovitz/Courtezy of Louis Vuitton Annie Leibovitz/Courtezy of Louis Vuitton

Напомним, что они на своих страницах в социальных сетях выложили фото с рекламной кампанией Louis Vuitton. На фотографии футболисты играют в шахматы. Отметим, что Месси и Роналду впервые приняли совместное участие в рекламе. Их публикации за короткое время собрали бесчисленное количество лайков.

Стоит отметить, что предстоящий чемпионат мира в Катаре может стать для обоих футболистов последним в карьере. Для 37-летнего Роналду это будет уже пятый мундиаль.

Он также в своем недавнем интервью заявил, что завершит карьеру, если ему в составе сборной Португалии удастся выиграть чемпионат мира. Для Месси этот ЧМ также будет пятым в карьере. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".