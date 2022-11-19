Участие Бензема в ЧМ-2022 в Катаре практически исключено

Обладатель золотого мяча — 2022, форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, скорее всего, не сможет сыграть на чемпионате мира — 2022. Об этом сообщает L'Equipe.

Накануне стало известно, что Бензема досрочно завершил тренировку из-за обострения травмы.

По информации источника, самым благоприятным исходом является пропуск первой встречи против Австралии. При худшем раскладе Карим пропустит мундиаль в Катаре.

До этого звездный нападающий тренировался в индивидуальном порядке, а сегодня вышел в общей группе.

На групповом этапе Франция, которая является действующим обладателем Кубка мира, сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».