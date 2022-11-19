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1 час назад

L'Equipe: участие Бензема в ЧМ-2022 в Катаре практически исключено

Газета.Ru

Обладатель золотого мяча — 2022, форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, скорее всего, не сможет сыграть на чемпионате мира — 2022. Об этом сообщает L'Equipe.

Участие Бензема в ЧМ-2022 в Катаре практически исключено
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне стало известно, что Бензема досрочно завершил тренировку из-за обострения травмы.

По информации источника, самым благоприятным исходом является пропуск первой встречи против Австралии. При худшем раскладе Карим пропустит мундиаль в Катаре.

До этого звездный нападающий тренировался в индивидуальном порядке, а сегодня вышел в общей группе.

На групповом этапе Франция, которая является действующим обладателем Кубка мира, сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

Бензема получил травму на тренировке сборной Франции

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

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