Участие Бензема в ЧМ-2022 в Катаре практически исключено

Обладатель золотого мяча — 2022, форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, скорее всего, не сможет сыграть на чемпионате мира — 2022. Об этом сообщает L'Equipe.
Накануне стало известно, что Бензема досрочно завершил тренировку из-за обострения травмы.
По информации источника, самым благоприятным исходом является пропуск первой встречи против Австралии. При худшем раскладе Карим пропустит мундиаль в Катаре.
До этого звездный нападающий тренировался в индивидуальном порядке, а сегодня вышел в общей группе.
На групповом этапе Франция, которая является действующим обладателем Кубка мира, сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».
Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.