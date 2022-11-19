Директор «Ромы» прокомментировал слухи о подписании Роналду

«Мы в Португалии предпочитаем говорить о трансферах только в период трансферного окна. Для «Ромы» Роналду никогда не был опцией на рынке, слухи о его подписании никогда не имели под собой никаких реальных оснований», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Пинту.