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47 минут назад

Директор «Ромы» прокомментировал слухи о подписании Роналду

Евро-футбол.Ру

Директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал, претендует ли клуб на форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Директор «Ромы» прокомментировал слухи о подписании Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Португалец с высокой вероятностью сменит клубную прописку в январе, и «Рома» называется в числе претендентов на 37-летнего нападающего, испортившего отношения с нынешними работодателями скандальным интервью.

«Мы в Португалии предпочитаем говорить о трансферах только в период трансферного окна. Для «Ромы» Роналду никогда не был опцией на рынке, слухи о его подписании никогда не имели под собой никаких реальных оснований», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Пинту.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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