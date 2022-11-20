Стало известно, куда может перейти Гюнтер

По информации источника, в качестве основных вариантов 28-летний немец рассматривает московские «Спартак» и ЦСКА. Отмечается, что Гюнтер не хочет, чтобы всё выглядело так, как будто он бросает свой нынешний клуб, занимающий сейчас последнее 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, в трудной ситуации. Несмотря на то, что игрок пока не имеет конкретных предложений, ему было бы интересно попробовать себя в чемпионате России.