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1 час назад

Гюнтер может перейти в ЦСКА или «Спартак»

Евро-футбол.Руиещё 1

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер готов к переезду в РПЛ уже зимой, сообщает «РБ Спорт».

Стало известно, куда может перейти Гюнтер
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации источника, в качестве основных вариантов 28-летний немец рассматривает московские «Спартак» и ЦСКА. Отмечается, что Гюнтер не хочет, чтобы всё выглядело так, как будто он бросает свой нынешний клуб, занимающий сейчас последнее 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, в трудной ситуации. Несмотря на то, что игрок пока не имеет конкретных предложений, ему было бы интересно попробовать себя в чемпионате России.

Действующий контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Гюнтер провёл за «Верону» 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей.

Футбол,Спартак,
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