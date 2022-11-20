Роналду не жалеет о своем скандальном интервью

Британский журналист Пирс Морган, который взял интервью у нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, заявил, что продолжает общаться с португальским футболистом. Его слова предает The Sun. Журналист подчеркнул, что звездного форварда не беспокоит негатив, который обрушился на него после скандальных высказываний. "Все нормально", — процитировал Морган сообщение, которое получил от Роналду. Напомним, ранее Роналду в интервью Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "МЮ". В ответ "красные дьяволы" объявили, что предприняли "соответствующие шаги" на высказывания португальца. В нынешнем сезоне Роналду провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", игрок был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре. На турнире португальцы сыграют в группе Н с Южной Кореей, Ганой и Уругваем. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" отправит Роналду в молодежную команду, если не договорится о его уходе.