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1 час назад

Венгер: «ЧМ-2022 - последний шанс Месси и Роналду»

Евро-футбол.Ру

Известный французский специалист Арсен Венгер, проработавший долгое время на посту главного тренера лондонского «Арсенала», высказался о чемпионате мира – 2022.

Венгер: «ЧМ-2022 - последний шанс Месси и Роналду»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Предстоящий турнир – последний шанс для многих великих футболистов. Будет интересно понаблюдать за игрой Месси, Роналду и Неймара. Также можно назвать Левандовски. Все они будут думать: «Сейчас или никогда. Это мой последний шанс», - передает слова француза таблоид Daily Mail.

Чемпионат мира стартует в Катаре сегодня, 20 ноября. В матче-открытии мундиаля хозяева турнира встретятся с национальной командой Эквадора.

Футбол,Арсен Венгер,
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