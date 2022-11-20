Венгер: «ЧМ-2022 - последний шанс Месси и Роналду»

«Предстоящий турнир – последний шанс для многих великих футболистов. Будет интересно понаблюдать за игрой Месси, Роналду и Неймара. Также можно назвать Левандовски. Все они будут думать: «Сейчас или никогда. Это мой последний шанс», - передает слова француза таблоид Daily Mail.