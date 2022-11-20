Ричардс: «Кейн ошибся, подписав долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом»

«Кейн – классный игрок, но он совершил большую ошибку, подписав долгосрочное трудовое соглашение с «Тоттенхэмом». В «Ливерпуле» или «Манчестер Сити» Гарри уже выиграл бы много трофеев. Он этого заслуживает», - передает слова Ричардса Daily Mail.