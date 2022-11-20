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1 час назад

Луис Фелипе Сколари назвал главное качество Роналду

Евро-футбол.Ру

Бывший главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари поделился мнением о своём экс-подопечном Криштиану Роналду, который примет участие в предстоящем чемпионате мира.

Луис Фелипе Сколари назвал главное качество Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Бразильский специалист назвал главное качество португальского нападающего, позволившее ему добиться успеха, а также выразил надежду на то, что 37-летнему футболисту удастся завершить карьеру на самом высоком уровне.

«Я помню юношу, который играл у меня в 2003 году, он был очень требователен к себе, и это помогало ему становиться лучше с каждым днём. Я думаю, сейчас, в конце карьеры, он ещё может дать шанс Португалии в Катаре», — цитирует Сколари официальный сайт ФИФА.

Напомним, что мундиаль пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира сборной Португалии предстоит встретиться с командами Уругвая, Южной Кореи и Ганы.

Футбол,Луис Фелипе,Криштиану Роналду,
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