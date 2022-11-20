Луис Фелипе Сколари назвал главное качество Роналду

«Я помню юношу, который играл у меня в 2003 году, он был очень требователен к себе, и это помогало ему становиться лучше с каждым днём. Я думаю, сейчас, в конце карьеры, он ещё может дать шанс Португалии в Катаре», — цитирует Сколари официальный сайт ФИФА.