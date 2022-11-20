Мостовой объяснил, почему не будет смотреть матч сборной России с Узбекистаном

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, будет ли смотреть товарищеский матч национальной команды с Узбекистаном.

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Встреча состоится сегодня, 20 ноября, в Ташкенте. Стартовый свисток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени.

«Cборная Роccии должна была побеждать Таджикиcтан. Даже не должна — обязана! Это команда, которая идет во второй cотне.

Я не cмотрел игру c Таджикиcтаном. И c Узбекиcтаном cмотреть не буду. Начинаетcя же чемпионат мира — вот это и будем cмотреть», — приводит слова экс-футболиста «Чемпионат.com».

Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».