Дом двукратного чемпиона РПЛ пострадал в результате обстрела ВСУ

Дом бывшего голкипера казанского «Рубина» и сборной России Сергея Рыжикова пострадал в результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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По данным источника, в строящемся доме экс-футболиста выбило стекла. Кроме его дома, повреждения получили еще пять строений. В результате обстрела пострадали два человека.

В настоящее время 42-летний Рыжиков работает главным тренером тамбовского «Спартака».

Рыжиков известен по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и «Тамбов». На счету бывшего вратаря один матч в составе сборной России.