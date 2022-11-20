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34 минуты назад

Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с Узбекистаном

Газета.Ru

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на товарищеский матч против национальной команды Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 20 ноября, в Ташкенте. Стартовый свиток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени.

Назван стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Россия: Шунин, Сильянов, Джикия, Литвинов, Караваев, Кузяев, Баринов, Фомин, Мостовой, Соболев, Захарян.

Запасные: Селихов, Хлусевич, Уткин, Сычевой, Солдатенков, Садулаев, Пиняев, Осипенко, Глебов, Макарчук, Комличенко, Миранчук.

17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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