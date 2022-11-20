Экс-игрок сборной России объяснил, почему Мостовому не поставили памятник

«Пошел на *** отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!» Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, *****, который сейчас рассказывает ходит», — сказал Шалимов на видео, опубликованном на Youtube-канале «Фабрика Футбола».