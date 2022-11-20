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46 минут назад

Шалимов заявил, что Мостовому не поставили памятник из-за вылета "Сельты" в Сегунду

Газета.Ru

Экс-футболист сборной России Игорь Шалимов рассказал, почему бывшему игроку испанской «Сельты» Александру Мостовому не установили памятник.

Экс-игрок сборной России объяснил, почему Мостовому не поставили памятник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Памятник Мостовому? Его нет. Знаете, почему? В 2004 году, будучи капитаном «Сельты», он уверенно вывел команду в Сегунду. Они вылетели!

Мостовому сказали:

«Пошел на *** отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!» Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, *****, который сейчас рассказывает ходит», — сказал Шалимов на видео, опубликованном на Youtube-канале «Фабрика Футбола».

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Также он известен по выступлениям за российский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанский «Алавес». В футболке сборной России он провел 50 матчей.

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