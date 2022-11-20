Экс-игрок сборной России объяснил, почему Мостовому не поставили памятник

Экс-футболист сборной России Игорь Шалимов рассказал, почему бывшему игроку испанской «Сельты» Александру Мостовому не установили памятник.
«Памятник Мостовому? Его нет. Знаете, почему? В 2004 году, будучи капитаном «Сельты», он уверенно вывел команду в Сегунду. Они вылетели!
Мостовому сказали:
«Пошел на *** отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!» Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, *****, который сейчас рассказывает ходит», — сказал Шалимов на видео, опубликованном на Youtube-канале «Фабрика Футбола».
Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Также он известен по выступлениям за российский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанский «Алавес». В футболке сборной России он провел 50 матчей.