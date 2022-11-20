Карпин назвал задачу сборной России на матч с Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о желании победить в товарищеском матче с национальной командой Узбекистана.
Встреча проходит в Ташкенте. После 11-й минуты счет 0:0.
«В ожидании того, что мы сыграем в нормальный футбол. Состав другой. Посмотрим нынешнее состояние этих ребят.
Еcть желание не реабилитироватьcя, а выиграть любую игру. В атаке (c командой Таджикиcтана) многое не получалоcь, не хватало взаимопонимания, взаимодейcтвия, но это нормально.
Понятно, что хочется сегодня победить. Такая задача стоит в любом матче, вне зависимости от соперника и статуса игры», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
17 ноября подопечные Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.