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1 час назад

Карпин выразил надежду на победу сборной России в матче с Узбекистаном

Газета.Ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о желании победить в товарищеском матче с национальной командой Узбекистана.

Карпин назвал задачу сборной России на матч с Узбекистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча проходит в Ташкенте. После 11-й минуты счет 0:0.

«В ожидании того, что мы сыграем в нормальный футбол. Состав другой. Посмотрим нынешнее состояние этих ребят.

Еcть желание не реабилитироватьcя, а выиграть любую игру. В атаке (c командой Таджикиcтана) многое не получалоcь, не хватало взаимопонимания, взаимодейcтвия, но это нормально.

Понятно, что хочется сегодня победить. Такая задача стоит в любом матче, вне зависимости от соперника и статуса игры», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

17 ноября подопечные Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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