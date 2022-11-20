Карпин назвал задачу сборной России на матч с Узбекистаном

«В ожидании того, что мы сыграем в нормальный футбол. Состав другой. Посмотрим нынешнее состояние этих ребят.



Еcть желание не реабилитироватьcя, а выиграть любую игру. В атаке (c командой Таджикиcтана) многое не получалоcь, не хватало взаимопонимания, взаимодейcтвия, но это нормально.



Понятно, что хочется сегодня победить. Такая задача стоит в любом матче, вне зависимости от соперника и статуса игры», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».