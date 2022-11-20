Совместный снимок Месси и Роналду оказался смонтированным

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси приняли участие в совместном проекте Louis Vuitton.
В социальных сетях появилось фото футболистов, которые играют в шахматы на чемодане в фирменных тонах известного бренда.
Позже появилось видео, в котором рассказывается, как создавалась эта фотография. Оказалось, что спортсмены приезжали на съемочную площадку в разные дни, поэтому совместный снимок был смонтирован в программе Photoshop.
Месси и Роналду в составе своих национальных сборных примут участие в чемпионате мира — 2022, который пройдет в Катаре. Турнир стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».
В группе С сборная Аргентины проведет матчи с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Национальная команда Португалии сыграет с Ганой, Уругваем и Южной Кореей в рамках группы Н.
Отметим, что ни Месси, ни Роналду ни разу в своей карьере не становились победителями чемпионата мира. Для обоих футболистов этот мундиаль станет пятым в профессиональной карьере.