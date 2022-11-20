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1 час назад

​Ван Дейк назвал своего самого сильного одноклубника

Евро-футбол.Ру

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ответил на вопрос. Нидерландца попросили назвать своего самого сильного одноклубника.

​Ван Дейк назвал своего самого сильного одноклубника
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я бы сказал, что в «Ливерпуля» это Роберто Фирмино. Я знаю, как сложно играть против него, потому что он отходит глубоко», - высказался ван Дейк в подкасте Pitch Side.

Действующий контракт Роберто Фирмино с «Ливерпулем» рассчитан до средины 2023 года. Ожидается, что в обозримом будущем бразильский нападающий заключит с мерсисайдским клубом новое трудовое соглашение.

Напомним, что Роберто Фирмино защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2015 года после трансфера из «Хоффенхайма».

Футбол,Роберто Фирмино,
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