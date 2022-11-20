Карпин о матче сборной: "Беспокоит отсутствие голов"

"Беспокоит отсутствие голов, но, с другой стороны, сыграли на ноль сзади. С точки зрения атаки даже клубной команде сложно вскрывать массированную оборону, хотя они работают каждый день. Сыгранности и понимания, как вскрывать мощную оборону, не хватает. Доволен отношением, но не хватало изюминки в атаке", - отметил Карпин.