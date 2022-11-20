Карпин о матче сборной: "Беспокоит отсутствие голов"

Футболистам сборной России не хватило сыгранности в атаке в товарищеских матчах с командами Таджикистана и Узбекистана. Такое мнение в воскресенье на пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Обе встречи завершились со счетом 0:0.
"Беспокоит отсутствие голов, но, с другой стороны, сыграли на ноль сзади. С точки зрения атаки даже клубной команде сложно вскрывать массированную оборону, хотя они работают каждый день. Сыгранности и понимания, как вскрывать мощную оборону, не хватает. Доволен отношением, но не хватало изюминки в атаке", - отметил Карпин.
В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Из-за событий на Украине решением Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления.