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47 минут назад

Карпин считает, что российским футболистам в товарищеских матчах не хватило сыгранности

ТАССиещё 3

Футболистам сборной России не хватило сыгранности в атаке в товарищеских матчах с командами Таджикистана и Узбекистана. Такое мнение в воскресенье на пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Карпин о матче сборной: "Беспокоит отсутствие голов"
Фото: ТАССТАСС

Обе встречи завершились со счетом 0:0.

"Беспокоит отсутствие голов, но, с другой стороны, сыграли на ноль сзади. С точки зрения атаки даже клубной команде сложно вскрывать массированную оборону, хотя они работают каждый день. Сыгранности и понимания, как вскрывать мощную оборону, не хватает. Доволен отношением, но не хватало изюминки в атаке", - отметил Карпин.

В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Из-за событий на Украине решением Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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