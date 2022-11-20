"На надо поливать нас грязью": Баринов о матче с Узбекистаном

Сборная России по футболу второй товарищеский матч подряд завершила нулевой ничьей. Члены команды рассказали о том, почему показали слабые результаты в играх со сборными Таджикистана и Узбекистана. Об этом пишет «Чемпионат».

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Главный тренер сборной Валерий Карпин пояснил, что в первом тайме и футболисты «больше приглядывались друг к другу», опасались пропустить быструю атаку, которой славится узбекская сборная. Во второй тайме, уточнил тренер, были голевые ситуации, в целом все было неплохо.

Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов заявил, что не пытается оправдать себя и своих коллег. Вместе с тем отметил он, «конец года, все устают, мы тоже люди»

Кроме того, Баринов попросил болельщиков воздержаться от резких и злых комментариев, подождать результаты официальных игр.

«На надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим», - призвал футболист.