"На надо поливать нас грязью": Баринов о матче с Узбекистаном

Сборная России по футболу второй товарищеский матч подряд завершила нулевой ничьей. Члены команды рассказали о том, почему показали слабые результаты в играх со сборными Таджикистана и Узбекистана. Об этом пишет «Чемпионат».
Главный тренер сборной Валерий Карпин пояснил, что в первом тайме и футболисты «больше приглядывались друг к другу», опасались пропустить быструю атаку, которой славится узбекская сборная. Во второй тайме, уточнил тренер, были голевые ситуации, в целом все было неплохо.
Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов заявил, что не пытается оправдать себя и своих коллег. Вместе с тем отметил он, «конец года, все устают, мы тоже люди»
Кроме того, Баринов попросил болельщиков воздержаться от резких и злых комментариев, подождать результаты официальных игр.
«На надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим», - призвал футболист.
Защитник Георгий Джикия, в свою очередь, не стал давать подробный комментарий. Он подчеркнул, что с какими командами назначит игры руководство РФС, с теми сборная и будет играть.