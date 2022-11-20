Салихова: "Я не смотрю матчи сборной России"

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что не смотрит матчи сборной России. Ее слова передает «Чемпионат».
«Если честно, я не смотрю матчи сборной России. Не понимаю перспектив подобных встреч. Если только поднять трансферную стоимость игроков перед зимним окном», — сказала Салихова.
Сегодня, 20 ноября, сборная России встречалась с командой Узбекистана. Встреча, прошедшая на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершилась вничью — 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Данияром Сахи (Казахстан).
17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). В ближайшее время товарищеских матчей сборной России не ожидается.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.