Салихова: "Я не смотрю матчи сборной России"

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«Если честно, я не смотрю матчи сборной России. Не понимаю перспектив подобных встреч. Если только поднять трансферную стоимость игроков перед зимним окном», — сказала Салихова.

Сегодня, 20 ноября, сборная России встречалась с командой Узбекистана. Встреча, прошедшая на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершилась вничью — 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Данияром Сахи (Казахстан).

17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). В ближайшее время товарищеских матчей сборной России не ожидается.