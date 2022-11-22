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1 час назад

Тренер "Барселоны" Хави пожаловался на стресс из-за работы в клубе

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что столкнулся со стрессом в каталонском клубе из-за критики. Его слова передает Sport.es.

Тренер «Барселоны» Хави пожаловался на стресс из-за работы в клубе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я здесь уже год, а кажется, что намного дольше. В этом клубе много стресса. Мы хорошо играем в чемпионате, но не добились успеха в ЛЧ. Мы в порядке, мы в процессе совершенствования, и нам нужно время. «Барса» — это американские горки эмоций. Это мой родной клуб. Это твой дом, а тебя тут критикуют», — сказал Хави.

После 14 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 37 очков. На второй позиции располагается мадридский «Реал», в активе которого 35 баллов. Тройку лучших с 26 очками замыкает «Реал Сосьедад».

Отметим, что каталонский клуб не смог выйти из группы Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы. В рамках 1/16 финала подопечные Хави сыграют с «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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