Тренер «Барселоны» Хави пожаловался на стресс из-за работы в клубе

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что столкнулся со стрессом в каталонском клубе из-за критики. Его слова передает Sport.es.
«Я здесь уже год, а кажется, что намного дольше. В этом клубе много стресса. Мы хорошо играем в чемпионате, но не добились успеха в ЛЧ. Мы в порядке, мы в процессе совершенствования, и нам нужно время. «Барса» — это американские горки эмоций. Это мой родной клуб. Это твой дом, а тебя тут критикуют», — сказал Хави.
После 14 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 37 очков. На второй позиции располагается мадридский «Реал», в активе которого 35 баллов. Тройку лучших с 26 очками замыкает «Реал Сосьедад».
Отметим, что каталонский клуб не смог выйти из группы Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы. В рамках 1/16 финала подопечные Хави сыграют с «Манчестер Юнайтед».