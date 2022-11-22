Тренер «Барселоны» Хави пожаловался на стресс из-за работы в клубе

«Я здесь уже год, а кажется, что намного дольше. В этом клубе много стресса. Мы хорошо играем в чемпионате, но не добились успеха в ЛЧ. Мы в порядке, мы в процессе совершенствования, и нам нужно время. «Барса» — это американские горки эмоций. Это мой родной клуб. Это твой дом, а тебя тут критикуют», — сказал Хави.