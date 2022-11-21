Карпин высказался о травме Песьякова

«Придумал ли я, как буду исправлять ситуацию с двумя травмированными игроками «Ростова»? Не надо ничего исправлять. Думаю, участие Песьякова в игре с «Ахматом» под вопросом. Если всё будет нормально, то сыграет. Почему нет?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.