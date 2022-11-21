Семь футболистов сборной Испании простудились перед матчем на ЧМ-2022

Семь игроков сборной Испании по футболу простудились в преддверии стартового матча команды на чемпионате мира в Катаре, пишет испанская газета AS. Футболисты заболели из-за кондиционеров в номерах.

Фото: Thanassis Stavrakis/Reuters Thanassis Stavrakis/Reuters

Из-за простуды Альваро Мората не смог закончить тренировочное занятие сборной, но ожидается, что он сможет принять участие в игре с костариканцами, которая пройдет 23 ноября. Испанцы попали в группу Е чемпионата мира вместе со сборными Коста-Рики, Германии и Японии. Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".