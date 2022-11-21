Быстров в шутку предположил, что сборная Катара сдала матч ЧМ эквадорцам

Бывший полузащитник сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Владимир Быстров в шутку предположил, что футболисты команды Катара сдали матч чемпионата мира эквадорцам.
"Судья не стал вмешиваться и помогать Катару. Хотя ходили разговоры, что Эквадор сдает игру. Может, они перепутали? Может, это Катар сдавал игру? На самом деле на поле были две команды совершенно разного уровня. Катару еще далеко до лучших сборных", — приводит слова Быстрова "Матч ТВ".
Ранее журналист Амджад Таха в своих соцсетях заявил о подкупе со стороны Катара восьми игроков сборной Эквадора. "Катар подкупил восемь эквадорских игроков на $7,4 млн, чтобы они проиграли матч. Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это", - сообщил Таха. Напомним, в итоге встреча завершилась победой эквадорских футболистов со счетом 2:0. Сборная Эквадора возглавила турнирную таблицу группы А, имея в активе три очка. Катар замыкает таблицу, оставшись без набранных очков.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что его не впечатлила игра сборной России в матче с Узбекистаном, но он не видит в этом ничего страшного. 17 ноября российские футболисты в Душанбе со счетом 0:0 сыграли со сборной Таджикистана, а 20 ноября в Ташкенте с тем же результатом — с командой Узбекистана.