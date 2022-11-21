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1 час назад

«Реал» принял решение по трансферу Роналду

В мадридском «Реале» озвучили свои планы касательно возможного возвращения португальского нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Хосе Феликс Диас, руководство «королевского» клуба не заинтересовано в подписании 37-летнего бомбардира.

«Реал» принял решение по трансферу Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Роналду близок к уходу из своего нынешнего клуба – «Манчестер Юнайтед». Недавно португалец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал владельцев клуба и наставника команды Эрика тен Хага. Эти слова возмутили руководство и был запущен процесс расторжения контракта с КриРо.

Криштиану провально проводит нынешний сезон. На его счету всего три гола и две результативные передачи в 16 встречах за «красных дьяволов».

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