«Реал» принял решение по трансферу Роналду

В мадридском «Реале» озвучили свои планы касательно возможного возвращения португальского нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Хосе Феликс Диас, руководство «королевского» клуба не заинтересовано в подписании 37-летнего бомбардира.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Роналду близок к уходу из своего нынешнего клуба – «Манчестер Юнайтед». Недавно португалец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал владельцев клуба и наставника команды Эрика тен Хага. Эти слова возмутили руководство и был запущен процесс расторжения контракта с КриРо.