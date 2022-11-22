Криштиану Роналду побил мировой рекорд

За сутки с момента начала Чемпионата Мира по футболу в Катаре, количество подписчиков спортсмена выросло на миллионов человек. Таким образом, число подписчиков блога нападающего «Манчестер Юнайтед» перевалило за отметку в 500 миллионов пользователей. За год число подписчиков нападающего сборной Португалии выросло на 100 миллионов фолловеров.
Это стало новым мировым рекордом: Роналду первым в мире достиг 500 миллионов подписчиков.
На втором месте по количеству подписчиков расположился аргентинский нападающий Лионель Месси. За жизнью игрока в социальных сетях следят 376 миллионов пользователей.
Сейчас Роналду борется за звание чемпиона мира по футболу. Первенство стартовало в Катаре 20 ноября.
Футболист дал скандальное интервью, в котором сделал сенсационное заявление, что "Манчестер его предал.