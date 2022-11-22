Криштиану Роналду побил мировой рекорд

За сутки с момента начала Чемпионата Мира по футболу в Катаре, количество подписчиков спортсмена выросло на миллионов человек. Таким образом, число подписчиков блога нападающего «Манчестер Юнайтед» перевалило за отметку в 500 миллионов пользователей. За год число подписчиков нападающего сборной Португалии выросло на 100 миллионов фолловеров.