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1 час назад

Криштиану Роналду побил мировой рекорд

runews24.ruиещё 1

За сутки с момента начала Чемпионата Мира по футболу в Катаре, количество подписчиков спортсмена выросло на миллионов человек. Таким образом, число подписчиков блога нападающего «Манчестер Юнайтед» перевалило за отметку в 500 миллионов пользователей. За год число подписчиков нападающего сборной Португалии выросло на 100 миллионов фолловеров.

Криштиану Роналду побил мировой рекорд
Фото: ТАССТАСС

Это стало новым мировым рекордом: Роналду первым в мире достиг 500 миллионов подписчиков.

На втором месте по количеству подписчиков расположился аргентинский нападающий Лионель Месси. За жизнью игрока в социальных сетях следят 376 миллионов пользователей.

Сейчас Роналду борется за звание чемпиона мира по футболу. Первенство стартовало в Катаре 20 ноября.

Футболист дал скандальное интервью, в котором сделал сенсационное заявление, что "Манчестер его предал.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,
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