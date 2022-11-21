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31 минуту назад

Швейцарский футболист покончил жизнь самоубийством

Евро-футбол.Ру

27-летний швейцарский футболист Карим Газзетта, выступающий в чемпионате Боснии и Герцеговины за команду «Зриньски Мостар», совершил суицид. Об этом рапортует издание Sata 24.

Швейцарский футболист покончил жизнь самоубийством
Фото: СоцсетиСоцсети

Согласно данным источника, тело игрока было обнаружено в воскресенье, 20 ноября. Газзетта выбросился из окна восьмиэтажного дома. В полиции подтвердили, что игрок совершил самоубийство. Отмечается, что инцидент произошел спустя несколько часов после победного матча «Зриньски Мостар» против команды «Борче» в чемпионате.

Карим в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул с нынешним клубом.

Футбол,
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