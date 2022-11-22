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2 часа назад

Канчельскис об уходе Роналду из «МЮ»: Его время пришло

Спорт день за днемиещё 5

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался в беседе с корреспондентом «Спорта День за Днем» Матвеем МАКАРЕНКО об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.

Канчельскис об уходе Роналду из «МЮ»: Его время пришло
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

– Это решение было предсказуемо. Зимнее трансферное окно скоро. Они договорились обоюдно. Если это обоюдное решение, то значит он правильное с обеих сторон.

– Не скажется ли решение на сборной Португалии?

– Не, не скажется. Все иногда заканчивается. Он не молодеет, а стареет. Его время пришло. Нужно ему понять, что уже не все хорошо и не может так продолжаться все время.

– На чьей стороне Вы: игрока или клуба?

– Мы не знаем их конфликт и что там произошло. Пресса написала одно, а он говорит другое может быть. Его слова – это его мнение. В клубе другое говорят. Мы точно ничего не знаем, поэтому не можем принимать чью-то сторону.

– Как себя проявит Роналду на ЧМ? Сможет завоевать титул?

– Чемпионат мира Португалия не выиграет. Но нервы многим они точно попортить могут. Он понимает, что это последний его чемпионат мира, интерес к нему у него еще больший. Он рассчитывает, что им заинтересуются после турнира. Но самый большой интерес к нему в США. Наверное у него там уже все договоренности есть. Также он точно хочет доказать «МЮ», что они не правы.

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