Канчельскис об уходе Роналду из «МЮ»: Его время пришло

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался в беседе с корреспондентом «Спорта День за Днем» Матвеем МАКАРЕНКО об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.

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– Это решение было предсказуемо. Зимнее трансферное окно скоро. Они договорились обоюдно. Если это обоюдное решение, то значит он правильное с обеих сторон.

– Не скажется ли решение на сборной Португалии?

– Не, не скажется. Все иногда заканчивается. Он не молодеет, а стареет. Его время пришло. Нужно ему понять, что уже не все хорошо и не может так продолжаться все время.

– На чьей стороне Вы: игрока или клуба?

– Мы не знаем их конфликт и что там произошло. Пресса написала одно, а он говорит другое может быть. Его слова – это его мнение. В клубе другое говорят. Мы точно ничего не знаем, поэтому не можем принимать чью-то сторону.

– Как себя проявит Роналду на ЧМ? Сможет завоевать титул?