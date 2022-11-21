Роналду установил рекорд в Instagram*

Португальский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков в Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В 2022 году количество подписчиков 37-летнего Роналду увеличилось на 100 млн человек.

Роналду является капитаном сборной Португалии, которая участвует в чемпионате мира в Катаре. Для него это пятое мировое первенство в карьере. Португальцы проведут первый матч на турнире с командой Ганы 24 ноября.